Bleech Festival 2022, dal primo al quattro settembre

Mancano pochi giorni alla sesta edizione di Bleech Festival, la rassegna dedicata alla musica e alle arti giovanili presso la Corte Faggiola di Podenzano, in provincia di Piacenza, la nuova suggestiva e magica location che dal primo al 4 settembre 2022 farà da cornice a quattro giorni di musica, degustazioni di vino, street food, mercatini, laboratori e molto altro ad ingresso gratuito.

Quest’anno il concept del festival è “Nuove Euforie”, cioè ritrovare la felicità nell’aggregazione. Una fuga dalla città verso un luogo bucolico per riscoprire sé stessi e nuove euforie, dove il ritmo della musica incontra i sapori piacentini tra gli angoli di un’antica corte agricola.

Bleech Festival annuncia la programmazione per la sua sesta edizione, vari artisti si alterneranno sul palco allestito all’interno della maestosa corte che quest’anno si prepara ad accogliere centinaia di persone provenienti da tutta Italia con una ricca line up realizzata per offrire musica per ogni tipo di pubblico.

Tra gli ospiti del Festival Wrongonyou, Rusty Brass Band, Dargen D’Amico, Memento e molti altri. (La redazione)