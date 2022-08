OK è il nuovo singolo dei giovanissimi canadesi Cleopatrick

1 Minuto

OK è il nuovo brano di Luke Gruntz e Ian Fraser, alias Cleopatrick, una killer track potente e veloce come lo erano stati i singoli Hometown e The Drake.

Bummer, l’album d’esordio dei Cleopatrick, ha ricevuto plausi da critica e pubblico e portato la band a suonare in ogni angolo del globo. Poche settimane fa il duo ha pubblicato l’omonimo cortometraggio, con filmati live e dietro le quinte dei favolosi concerti che la band ha fatto nel corso dell’ultimo anno, oltre che della loro “hometown’ Cobourg in Ontario, Canada.

l nuovo singolo è stato autoprodotto dai Cleopatrick con l’aiuto in fase di mix da parte del beat maker/producer/rapper Jonwayne.

Volevamo che OK suonasse come se fosse stata prodotta e registrata da un computer IBM senziente del 2002. Abbiamo sconvolto digitalmente questo pezzo, filtrandola, tirandola, tagliandola e creando dei loop senza alcun rispetto per le regole. Luke Gruntz (cantante e chitarrista dei Cleopatrick)

OK è stata composta e prodotta nel retro del furgone della band durante il tour nord americano in compagnia dei Royal Blood. (La redazione)