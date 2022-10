1 Minuto

123 Parole

Siamo andati a sbirciare nella Rete per individuare il peggior album dello scorso anno. Abbiamo scoperto che l’uscita discografica che nel 2021 è stata stroncata dalla gran parte delle riviste specializzate è Jordi dei Maroon 5.

Il settimo album della band di Los Angeles, California, ha ricevuto giudizi negativi e dei voti bassi da diversi magazine.

Alcuni esempi: The Arts Desk (una stella), Evening Standard (una stella), Sputnikmusic (una stella), The Guardian (due stelle), The Independent (due stelle), Pitchfork (4.7/10).

Ecco invece la votazione raggiunta da Jordi su tre importanti siti aggregatori di recensioni: Metacritic (48/100), Album of the Year (39/100) e AnyDecentMusic? (3,6/10).

Lo è anche per voi il peggior disco del 2021? (La redazione)