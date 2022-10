«The Loneliest», la nuova ballad dei Måneskin

Il nuovo singolo dei Måneskin, The Loneliest, pubblicato il 7 ottobre 2022, diventa immediatamente una delle canzoni più ascoltate al mondo entrando immediatamente alla posizione 53 della classifica Top Songs Global di Spotify.

«The Loneliest è un singolo a cui teniamo particolarmente, molto personale, in cui speriamo che tanti possano ritrovarsi. Lo abbiamo suonato per la prima volta a Londra, durante un concerto a sorpresa, e vedere il coinvolgimento dei fan ha significato tanto. Stiamo vivendo un anno frenetico, costantemente in giro per il mondo fra live e festival. Siamo pronti a continuare la nostra tournée e a pubblicare nuova musica nel 2023».

A 48 ore dalla pubblicazione su YouTube, il video di The Loneliest ha raggiunto 1,9 milioni di visualizzazioni. (La redazione)

