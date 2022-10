Il mix di pop ed elettronica underground della DJ e producer TSHA

Il 7 ottobre 2022 è uscito su Ninja Tune l’atteso album di debutto della DJ e producer londinese TSHA.

Capricorn Sun, questo il titolo del disco, è stato registrato negli ultimi due anni e mantiene le premesse dei suoi precedenti EP e singoli con i quali ha creato una miscela emotiva di elettronica underground e sensibilità pop che l’hanno portata a essere una delle artiste più interessanti della scena musicale contemporanea.

TSHA ha creato un suono vario e intricato, dando fondamento al suo stile personale unico influenzato da dj, musicisti e producer del calibro di Bonobo, Jon Hopkins, Floating Points e Four Tet. (La redazione)

