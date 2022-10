Il neo soul di Nao Yoshioka

Avevamo lasciato la cantante neo soul giapponese Nao Yoshioka a combattere la solitudine della pandemia con il singolo Tokyo 2020, la ritroviamo che galleggia sulle morbide note r&b del nuovo brano Wave.

Wave è una ballata che parla di un’amore maturo, accompagnata da un video con immagini di un paesaggio lacustre in cui Nao è letteralmente e poeticamente immersa.

Con la voce sognante di Nao che si intreccia a fluttuanti sintetizzatori,questo nuovo singolo è il prodotto di una collaborazione con un team di produzione esperto e talentuoso.

La base è infatti opera di Musicman Ty, un protetto di Swizz Beatz e l’uomo dietro a molte hit di artisti come Alicia Keys, Mac Miller e Snoop Dogg.

L’augurio è che Nao Yoshioka possa sfruttare questa ondata di ispirazione e proseguire nella direzione di Wave e i singoli precedenti, ovvero neo soul di gran classe. (Adaja Inira)

Se ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.