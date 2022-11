Il contemporary R&B dei Gabriels 

1 Minuto

Formatisi a Los Angeles nel 2016, i Gabriels sono un trio anglo-americano di contemporary R&B composto da Jacob Lusk, Ryan Hope e Ari Balouzian.

Dopo l’EP d’esordio del 2020 Love and Hate in a Different Tim, la band si presenta al grande pubblico con il primo album della carriera intitolato Angels & Queens e diviso in due parti.

Un debutto sulla lunga distanza uscito il 30 settembre 2022 per Atlas Artists e Parlophone Record sacclamato da pubblico e critica per via della sua miscela soul e rnb davvero profondamente emotiva.

In attesa della seconda parte, in uscita a marzo 2023, gustiamoci queste prime sette tracce di Angels & Queens. (La redazione)

