Il Ministro Sangiuliano a Sgarbi circa Morgan: «Non si fanno nomine così»

All’idea del neo sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, di voler dare un dipartimento ad hoc per la musica al musicista e cantante italiano Morgan, replica il Ministro Gennaro Sangiuliano che intervistato da LaPresse dice che per assumere un certo tipo di ruolo politico occorrono dei prerequisiti fissati dalla legge.

Insomma, il Ministro della Cultura, pur stimando Morgan come musicista sembrerebbe frenare il suo amico e collaboratore Sgarbi in quanto «Non si fanno nomine così».

Dunque, secondo il nuovo titolare del dicastero di via del Collegio Romano, bisogna prima fare tutte le verifiche del caso. (La redazione)

