Cosa sono i Rave Party?

In questi giorni, improvvisamente, dopo la vicenda di Modena e il successivo decreto del Consiglio dei Ministri, si fa un un gran parlare dei rave party.

I rave party (o anche free party) sono eventi musicali illegali all’insegna di techno e sballo, organizzati in aree industriali abbandonate o spazi aperti che possono durare una notte o anche alcuni giorni prendendo il nome di “Teknival”.

La nascita dei rave (letteralmente “delirio”) viene fatta risalire alla fine degli anni Ottanta, sia nelle aree metropolitane americane che in quelle inglesi, in un clima di contestazione politica e disagio socio ed economico.

Delle vere e proprie “feste clandestine” a ingresso gratuito, caratterizzate dalla presenza di potenti impianti sonori detti “sound system” e dal sovente uso di droghe e alcol, dove chi partecipa si riappropria non soltanto delle fabbriche e delle aree produttive dismesse ma anche, soprattutto della propria libertà. (La redazione)

