La street art di Banksy arriva anche a Borodyanka

La street art del celebre e anonimo artista inglese Banksy arriva anche in quel di Borodyanka, città ucraina pesantemente bombardata dai russi.

View this post on Instagram

È lo stesso autore a postare sul proprio account Instagram la foto della sua nuova opera che ritrae sulla facciata di un edificio bombardato una bambina-ballerina che si appresta a fare una capriola o una verticale. (La redazione)

Se ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.