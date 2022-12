Casinò online Blackjack

4 Minuti

Il blackjack è il gioco di carte più diffuso nei casinò di tutto il mondo.

Il blackjack deriva dal francese vingt-et-un, che significa 21. Le regole e i valori delle carte di questo gioco da casino online sono quasi identici in tutti i Paesi.

Oggi daremo un’occhiata alle regole del gioco in modo che sappiate come giocare a blackjack anche se siete completamente alle prime armi.

Informazioni generali sul blackjack

La prima cosa da sapere è che nel blackjack casino online si compete sempre contro il banco. Questo può sembrare un po’ complicato, ma non preoccupatevi: poiché il gioco si basa su regole relativamente semplici, è molto adatto ai principianti.

L’obiettivo è ottenere una somma di carte pari o il più possibile vicina a 21 punti e superiore alla mano del banco. Tuttavia, se si supera il 21, si perde automaticamente.

Valori delle carte

Il mazzo del blackjack è composto da 52 carte. Nella maggior parte dei casi, i casinò offrono il gioco con sei mazzi di carte.

Tuttavia, esistono anche giochi di blackjack a un solo mazzo di carte.

Seguendo lo stesso principio, esistono anche giochi a doppio mazzo che utilizzano due mazzi di carte. In rari casi, il blackjack può essere giocato anche con quattro o otto mazzi.

Un mazzo di carte contiene i valori da 2 a 10. Ci sono anche il fante, la dama e il re. Queste carte valgono dieci punti.

L’asso svolge un ruolo speciale in questo gioco di casino online, in quanto può essere contato sia come 11 che come 1. Il suo valore di carta dipende dalla rispettiva situazione.

I semi sono una questione secondaria nel blackjack. Tuttavia, esistono scommesse secondarie, che possono essere piazzate come scommessa aggiuntiva. In questo caso, il seme delle carte può essere decisivo. Detto questo, le scommesse secondarie hanno spesso delle quote molto basse per i giocatori.

Come giocare a blackjack

Il mazziere inizia il giro mescolando le carte. Dopodiché, al giocatore viene offerta una carta di plastica rossa, la carta tagliata. Il giocatore deve prenderla e metterla nel suo mazzo. Il mazziere rimuove quindi la parte superiore della carta e la impila all’altra estremità.

A questo punto, ogni casino online gestisce in modo diverso la cosiddetta penetrazione del mazzo. Nella maggior parte dei casi, durante un round vengono giocati i due terzi o i tre quarti delle carte.

Una volta che le carte sono tornate nel carrello, spetta al croupier pescare una o più carte e metterle a faccia in giù. Queste carte del blackjack sono chiamate burn card e hanno lo scopo di garantire un gioco equo.

Una volta completati questi passaggi, inizia il divertimento.

Ora il mazziere pesca una sola carta alla volta. Distribuisce le carte iniziando dal giocatore alla sua sinistra. Il valore delle carte punta verso l’alto. Il giocatore che riceve per primo la carta è seduto più a destra. Poi gli altri giocatori, in ordine orario, ricevono una carta. Dopodiché, il mazziere prende lui stesso una carta e la mette davanti a sé perché tutti la vedano. Questa carta è nota come up card. La seconda carta viene quindi distribuita a faccia in su, a partire dal giocatore alla destra del tavolo. Nella versione americana del blackjack, a questo punto il banco pesca una carta per sé. Il valore della seconda carta non viene rivelato. Per questo motivo è chiamata anche hole card. Dopodiché, il gioco continua e dovrete prendere decisioni basate sulla somma delle vostre due carte e di quella del banco.

Nel blackjack esiste anche l’assicurazione. L’assicurazione entra in gioco quando la carta scoperta del banco è un asso. Il dealer chiede ai giocatori se vogliono l’assicurazione.

Con questa funzione, non si assicura la propria mano, ma si scommette molto di più sul fatto che il banco sia o meno in possesso di un blackjack.

Se si vuole scommettere che nella mano del banco ci sarà un blackjack, è necessario piazzare metà della propria puntata su un’area specifica del tavolo. Questa è contrassegnata dall’assicurazione.

Se il risultato è corretto e il banco ha un blackjack, si vince il doppio della puntata sull’assicurazione. Ma attenzione: se si sbaglia, si perde la puntata iniziale.