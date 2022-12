I Santi Francesi vincono X Factor 2022

A vincere l’edizione del 2022 del celebre Talent Show Musicale, in onda su Sky Uno TV dal Mediolanum Forum di Assago, è stato il duo pop Santi Francesi.

A proclamare ufficialmente i vincitori della sedicesima edizione di X Factor è stata una entusiasta Francesca Michielin.

Questi momenti ci mettono in difficoltà, non sappiamo come ringraziare tutte le persone che sono vicino a noi, e sono state vicine a noi in questi mesi. Non sappiamo cosa dire, siamo felicissimi, anche di aver condiviso con voi queste settimane.

Il duo, che fa parte dello stesso roster di Rkomi, è composto da Alessandro De Santis (voce e chitarra) e Mario Francese (corista, tastierie, basso). Il nome della formazione prende spunto dai loro rispettivi cognome. A X Factor si sono presentati con l’inedito Non è cosi male per poi eseguire le cover di Un ragazzo di strada de I Corvi, Che fantastica storia è la vita di Antonello Venditti e Creep dei Radiohead.

Al secondo e al terzo posto si sono classificati rispettivamente Beatrice Quinta e Linda, mentre i Tropea si devono accontentare della quarta posizione. (La redazione)

