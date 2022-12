Barefoot On Diamond Road, terzo album di Annelotte de Graaf aka Amber Arcades

1 Minuto

189 Parole

Barefoot On Diamond Road è il terzo album dell’olandese Annelotte de Graaf, artista che si cela dietro al moniker Amber Arcades, e il debutto per Fire Records, dopo due album e un EP pubblicati dalla Heavenly tra il 2016 e il 2018.

DOVE E COME NASCE IL PROGETTO

La storia di Amber Arcades è iniziata a Utrecht, per poi continuare a New York e tornare in Olanda ad Amsterdam. Il progetto Amber Arcades offre sempre musica di alto livello grazie ad una musicista capace di dire la sua all’interno dell’inflazionata scena indipendente.

IL TERZO ALBUM

Barefoot On Diamond Roard è un album in cui dream pop e shoegaze vanno nella stessa direzione conditi dalla bellissima voce di Annelotte de Graaf. Il nuovo album è stato registrato e composto con l’aiuto del produttore e musicista Ben Greenberg (già al lavoro con Danny Elfman, Depeche, Ryley Walker) tra New York e Amsterdam.

In uscita il 10 febbraio 2023 per Fire Records, Barefoot On Diamond Roard è un album potente e caratterizzato da un originale wall of sound, come se i Bloody Valentine avessero deciso di diventare una band acustica. (La redazione)