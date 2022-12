Per Mogol, Sanremo 2023 «è il festival degli influencer»

Sono passati pochi giorni dall’annuncio degli artisti partecipanti al Festival della Canzone italiana 2023 e già arrivano le prime “frecciatine” da parte di alcuni addetti ai lavori, come quella del famoso paroliere italiano Mogol.

Secondo quanto dichiarato all’Adnkronos, l’ex presidente della SIAE sembra non affatto contento sul metodo adoperato dalla direzione artistica del Festival nello scegliere i big di Sanremo 2023.

Giulio Rapetti, per tutti Mogol, pone inoltre l’attenzione sulla qualità delle canzoni.

Del resto, più che la popolarità da social di un musicista o di una band, al Festival della Canzone Italiana dovrebbe contare la qualità della scrittura di una canzone.

Finora sono 22 i big annunciati da Amadeus al quali si uniranno i 6 finalisti provenienti da Sanremo Giovani 2022.

Sanremo 2023 si svolgerà da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023, in diretta TV su Rai Uno. (La redazione)

