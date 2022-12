C’Mon Tigre vince al London International Animation Festival 2022

1 Minuto

Al London International Animation Festival 2022 gli italiani C’Mon Tigre si aggiudicano il Best Music Video Award con Twist Into Any Shape, diretto dal regista Donato Sansone.

Il videoclip ritrae decine di corpi e oggetti si mescolano tra di loro. Un cocktail assurdo e allo stesso tempo grottesco di trasformazioni surreali. Una danza che accomuna e che esorta al cambiamento.

Il video di Twist Into Any Shapeche ha battuto la concorrenza di filmati altrettanto belli come quelli di artisti come The Weeknd, Fleet Foxes, Gorillaz, Animal Collective, Mogwai, The Smile e tanti altri.

Il brano contrappone, in un connubio di influenze musicali tra loro distanti, le melodie nigeriane e sub-sahariane con le produzioni elettroniche nordeuropee. (La redazione)