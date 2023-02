Sanremo 2023, ecco le 5 canzoni preferite della Rettore

1 Minuto

147 Parole

A pochi giorni dalla conclusione del 73° Festival della Canzone Italiana, che ha visto trionfare Marco Mengoni con Due vite, abbiamo chiesto a Donatella Rettore quali sono le sue cinque canzoni preferite di Sanremo 2023.

La Top 5 di Sanremo 2023 della Rettore.

Elodie con Due Coma_Cose con L’addio Madame con Il bene nel male Levante con Vivo Tananai con Tango

Per la Rettore, che questa volta si è tirata volutamente fuori da un’eventuale terza partecipazione consecutiva (sia come artista in gara che come ospite), è stato un “bel festival perché” – come ci scrive via WhatsApp – “si evolve e non retrocede”.

La cantautrice di Castelfranco Veneto inoltre ha voluto consegnare il suo ipotetico quanto personale “Premio della critica” alla giovanissima Ariete per il brano Mare di guai.

Al momento la Rettore sta lavorando a un nuovo disco e chissà se proverà a partecipare alla prossima edizione del Festival. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 1 Media: 5 ]