Il quartetto jazz italiano Blue Moka con Fill The Void

1 Minuto

205 Parole

Dopo il turbinio di Sanremo, e con i riflettori puntati appieno sulla musica italiana, si rimane in tema con il nuovo singolo e video Fill The Void del quartetto jazz “made in Italy” Blue Moka.

I Blue Moka si sono fatti conoscere nel 2018 con l’uscita dell’omonimo album di debutto Blue Moka, che vanta una traccia in collaborazione col rinomato trombettista Fabrizio Bosso e che fu presentato al Blue Note di Milano ad una show andato sold-out.

Fill The Void anticipa il loro secondo album Enjoy, in uscita il 24 Febbraio su RNC Music, ed è un brano che mostra bene la nuova direzione intrapresa dalla band, in cui post-bop jazz si fonde con elementi caratteristici del soul, del funk, dell’elettronica e dell’indie.

Una morbida linea di Hammond si dipana in contrapposizione con un sax insistente, in un crescendo di momenti più pieni o vuoti. Il brano è anche accompagnato da un video in cui si vede la band in studio.

Fill The Void rivela una band di consumata esperienza pronta a esplorare sonorità divergenti ma sempre con le radici ben piantate nel fertile terreno del jazz contemporaneo. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 1 Media: 5 ]