Muore Alberto Radius, aveva 80 anni

Si è spento, all’età di 80 anni, dopo una lunga malattia, Alberto Radius, chitarrista, produttore discografico e cofondatore dei Formula 3.

Alberto Radius, classe 1942, era noto per essere stato una delle figure artistiche di riferimento della scena pop-rock e progressive italiana degli anni Settanta.

Tantissime e davvero importanti le sue collaborazioni in ambito musicale, tra queste ricordiamo quella con il compositore, violinista e arrangiatore italiano Giusto Pio (1926-2017).

E proprio a proposito di Giusto Pio, il 21 gennaio 2021 avevamo fatto un piacevole chiacchierata con Radius (leggi qui).

Le nostre più sentite e sincere condoglianze alla sua famiglia. (La redazione)

