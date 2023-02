Renato Zero, ecco cosa dice sulla trasgressione a Sanremo 2023

Ospite della trasmissione Che tempo che fa di Fabio Fazio, in onda domenica 19 febbraio 2023 su Rai 3, il musicista e cantautore italiano Renato Zero ha lanciato una stoccata sulle trasgressioni esibite da alcuni artisti nell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Ecco cosa ha detto, molto probabilmente in riferimento al bacio e alle simulazioni sessuali tra il cantante in gara Rosa Chemical e Fedez.

Per i meno informati su quanto accaduto tra Rosa Chemical e Fedez durante il Festival della Canzone Italiana 2023, vi invitiamo a leggere questo articolo. (La redazione)

