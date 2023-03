Il tour di Bruce Springsteen: tre date in Italia con la E Street Band

1 Minuto

Bruce Springsteen and The E Street Band torna in Italia per tre imperdibili date: giovedì 18 maggio 2023 al Parco Urbano G. Bassani di Ferrara, domenica 21 maggio al Circo Massimo di Roma e martedì 25 luglio al Prato della Gerascia all’interno dell’Autodromo di Monza.

Ecco gli orari di ogni singolo concerto con i relativi artisti che apriranno lo show del Boss e della sua E street Band.

Giovedì 18 Maggio 2023 – Ferrara, Parco Urbano Giorgio Bassani

16:30 – Fantastic Negrito

17:45 – Sam Fender

19:30 – Bruce Springsteen and The E Street Band

Domenica 21 Maggio 2023 – Roma, Circo Massimo

16:30 – The White Buffalo

17:45 – Sam Fender

19:30 – Bruce Springsteen and The E Street Band

Martedì 25 Luglio 2023 – Monza, Autodromo Nazionale di Monza / Prato della Gerascia

16:30 – The Teskey Brothers

17:45 – Tash Sultana

19:30 – Bruce Springsteen and The E Street Band

Di seguito invece tutti i concerti in programma di Bruce Springsteen. (La redazione)

