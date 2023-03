Lael Neale con il nuovo album «Star Eaters Delight»

1 Minuto

Si intitola Star Eaters Delight il nuovo album della musicista e cantautrice indie rock statunitense Lael Neale.

Il precedente Acquainted with Night (registrato nel 2019 e pubblicato nel 2021), era un album introspettivo, che faceva da controcanto alla luccicante e chiassosa Los Angeles.

Nell’aprile del 2020 Lael torna alla casa di famiglia in Virginia, lasciando Los Angeles, agli albori di una trasformazione personale e globale. Guardando il mondo da lontano ha scritto musica senza sosta per due anni cercando di fare ordine nel caos che la circondava. Così è nato Star Eaters Delight.

Nei testi ci sono sottili riferimenti a Shakespeare, Emerson e alla Bibbia (che non ha mai letto) mixati a tocchi di umorismo tagliente, sempre ottimista e quasi mai cinico. Il brano centrale dell’album si intitola In Verona e sottolinea come la società sia avvelenata da divisioni e ipocrisie.

Star Eaters Delight esce il 21 aprile 2023 per Sub Pop Records ed è un mette in mostra lo sviluppo che ha avuto la sua collaborazione con il produttore ed arrangiatore Guy Blakeslee. (La redazione)

