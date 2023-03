Oscar 2023, ecco tutti i vincitori

3 Minuti

Si è svolta ieri, 12 marzo 2023, al Dolby Theatre di Los Angeles la 95ª edizione dei Premi Oscar.

Il film più premiato è stato Everything Everywhere All at Once di Daniel Kwan e Daniel Scheinert (alias The Daniels) che ha conquistato ben 7 statuette.

Andiamo a vedere i vincitori categoria per categoria.

Miglior film

Everything Everywhere All at Once, regia di Daniel Kwan e Daniel Scheinert

Miglior regista

Daniel Kwan – Everything Everywhere All at Once

Miglior attore protagonista

Brendan Fraser – The Whale

Miglior attrice protagonista

Michelle Yeoh – Everything Everywhere All at Once

Miglior attore non protagonista

Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once

Miglior attrice non protagonista

Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All at Once

Migliore sceneggiatura originale

Daniel Kwan – Everything Everywhere All at Once

Migliore sceneggiatura non originale

Sarah Polley – Women Talking – Il diritto di scegliere (Women Talking)

Miglior film internazionale

Niente di nuovo sul fronte occidentale (Im Westen nichts Neues), regia di Edward Berger (Germania)

Miglior film d’animazione

Pinocchio di Guillermo del Toro (Guillermo del Toro’s Pinocchio), regia di Guillermo del Toro e Mark Gustafson

Miglior montaggio

Paul Rogers – Everything Everywhere All at Once

Miglior scenografia

Christian M. Goldbeck ed Ernestine Hipper – Niente di nuovo sul fronte occidentale (Im Westen nichts Neues)

Miglior fotografia

James Friend – Niente di nuovo sul fronte occidentale (Im Westen nichts Neues)

Migliori costumi

Ruth E. Carter – Black Panther: Wakanda Forever

Miglior trucco e acconciatura

Adrien Morot, Judy Chin e Anne Marie Bradley – The Whale

Migliori effetti speciali

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon e Daniel Barrett – Avatar – La via dell’acqua (Avatar: The Way of Water)

Miglior sonoro

Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon e Mark Taylor – Top Gun: Maverick

Migliore colonna sonora originale

Volker Bertelmann – Niente di nuovo sul fronte occidentale (Im Westen nichts Neues)

Migliore canzone originale

Naatu Naatu (musiche di M. M. Keeravani; testo di Chandrabose)

Miglior documentario

Navalny, regia di Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller e Shane Boris

Miglior cortometraggio documentario

Raghu, il piccolo elefante (The Elephant Whisperers), regia di Kartiki Gonsalves e Guneet Monga

Miglior cortometraggio

An Irish Goodbye, regia di Tom Berkely e Ross White

Miglior cortometraggio d’animazione

Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo (The Boy, the Mole, the Fox and the Horse), regia di Charlie Mackesy e Matthew Freud

Riconoscimenti e premi speciali sono stati assegnati a Euzhan Palcy, Diane Warren, Peter Weir e Michael J. Fox. (La redazione)

