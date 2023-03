2 Minuti

295 Parole

I Premi Oscar sono uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel mondo del cinema e ogni anno attirano l’attenzione dei fan di tutto il mondo.

Gli Oscar sono stati fondati nel 1929 e da allora hanno premiato alcuni dei film più iconici della storia del cinema.

Tre film che hanno trionfato agli Oscar

Gli Oscar sono stati creati per premiare l’eccellenza nel campo del cinema e hanno iniziato a premiare i migliori film, attori, registi e altri professionisti del cinema fin dalla loro creazione.

Nel corso degli anni, gli Oscar hanno premiato alcuni dei film più iconici della storia del cinema tra questi c’è sicuramente Via col vento, che ha vinto otto premi Oscar, tra cui il premio per il miglior film.

C’è poi Il padrino, pellicola che ha fatto la storia del cinema e che ha vinto tre Oscar, tra cui il premio per il miglior attore protagonista a Marlon Brando e per la miglior sceneggiatura a Francis Ford Coppola.

Per citare, infine, Titanic che ha fatto la storia del cinema e ha vinto ben undici Oscar, tra cui il premio per il miglior film e per la miglior regia a James Cameron.

Premi Oscar 2023, la diretta streaming della cerimonia

Si terrà la notte di oggi, 12 marzo 2023, la cerimonia di premiazione della 95ª edizione dei premi Oscar, che sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube dell’emittente televisiva ABC News.

Le nomination sono state annunciate il 24 gennaio 2023 con i bookmakers e i siti di scommesse che hanno già stabilito quelle con la più alta probabilità di vittoria.

Gli Oscar hanno premiato alcuni dei film più iconici della storia del cinema e hanno contribuito a rendere il cinema una forma d’arte rispettata in tutto il mondo. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 1 Media: 5 ]