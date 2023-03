Wandering Rebel è il nuovo album del cantante di Montevideo Juan Wauters

1 Minuto

83 Parole

Il cantante di Montevideo, Uruguay, Juan Wauters torna in primavera con il seguito di Real Life Situations del 2021, un nuovo capitolo pieno di hit indie folk rock in inglese e spagnolo dal titolo Wanderign Rebel.

Anticipato dal singolo Milanesa al Pan, Wanderign Rebel – in uscita il 2 giugno 2023 per Captured Tracks – è stato registrato tra New York, Los Angeles, il Brasile e l’Argentina con numerosi amici come Frankie Cosmos, Y La Bamba e Zoe Gotusso. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 1 Media: 5 ]