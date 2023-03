Santachiara con il nuovo singolo «Le cose che non dici mai»

3 Minuti

Il 21 marzo 2023 è uscito Le cose che non dici mai, il nuovo singolo del giovane cantautore Santachiara, nome d’arte scelto da Luigi Picone in omaggio all’omonimo quartiere di Napoli dove ha vissuto per qualche tempo.

Le cose che non dici mai è il primo singolo che anticipa il nuovo progetto discografico dell’artista che vedrà la luce prima dell’estate.

Santachiara presenta «Le cose che non dici mai»

Chi è Santachiara

Luigi Picone, in arte Santachiara, nasce ad Alberobello nel 1998 e passa la sua infanzia in giro per l’Italia e il mondo viaggiando con i suoi genitori, artisti di strada, e crescendo in un ambiente pieno di stimoli culturali. Trascorre la sua adolescenza a Spoleto, per poi trasferirsi a Napoli (città natale del papà) nel quartiere Santa Chiara, cuore del centro storico della città.

Sceglie di chiamarsi Santachiara “perché ho scritto e registrato le mie prime canzoni in quel piccolo appartamento in via Santachiara 1, nell’omonimo quartiere di Napoli”.

Si appassiona al rap sin da ragazzino, ma gli sta stretto e inizia a prendere ispirazione dalla musica più disparata: dal cantautorato italiano al rock, passando per la techno, la classica e l’urban. Studia pianoforte e chitarra e inizia a mescolare su Garage Band i Radiohead con Mozart e i Nirvana, pescando da tutto quello che ascolta, ed è un gioco che fa insieme al compagno di studi Andrea (Untitled).

Debutta discograficamente nel giugno del 2020, tirando fuori 3 singoli in un mese, Quindi, Io e me e Alba, che hanno un ottimo riscontro di pubblico e critica. A fine 2020 pubblica 7 pezzi, il primo lavoro più completo composto appunto da 7 brani, uno per ogni mood. Nelle tracce viene fuori la sua attitudine a non usare i generi musicali come tratto distintivo, ma piuttosto come tappeti per le parole, le melodie e la timbrica della sua voce. Il 2021 invece è l’anno di Chiedimi e Passi falsi, con quest’ultimo che ha nuovamente un ottimo successo di critica e pubblico.

Arrivano anche le prime date live, partecipa all’edizione “speciale” del Mi Ami Festival, che per l’occasione si chiama Mi Manchi, Ancora. La sua crescita continua e i brani diventano più strutturati, con una scrittura che si riempie sempre di più di citazioni culturali non scontate: cita i filosofi e psicologi illustri (Santachiara è laureato in psicologia) e allo stesso tempo inserisce immagini e mood di vita di un universitario a Napoli. In estate 2022 arriva l’ultimo singolo La mia testa è un postaccio, tra i brani indie pop più apprezzati del 2022. Il 2023, infine, si apre con l’arrivo di Le cose che non dici mai, prodotto da Golden Years.

Il nuovo singolo «Le cose che non dici mai»

Prodotto da Golden Years, il nuovo singolo conferma l’impronta cantautorale di Santachiara che delinea la propria cifra stilistica grazie a testi ricchi di immagini, citazioni e riflessioni introspettive che si riversano in un crossover unico tra quelli che sono i generi di riferimento assimilati negli anni dall’artista, quindi il cantautorato italiano, il rock, il rap, la musica urban e quella classica. La canzone vive di un susseguirsi di quesiti, dubbi, cose non dette o malcelate, fino a lasciarsi andare in un ritornello liberatorio in cui voce, archi, organi e cori si mescolano e danno forza l’un l’altro. Buon ascolto. (La redazione)

