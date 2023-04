Oprah Winfrey e la pagnotta ciociara

1 Minuto

Oprah Winfrey è senza dubbio uno dei personaggi televisivi più conosciuti e influenti degli Stati Uniti d’America.

La celebre giornalista e scrittrice americana questa settimana ha soggiornato in Ciociaria, a Fiuggi, presso il Grand Hotel Palazzo della Fonte, postando sui social (seguiti da milioni e milioni di follower) alcune foto della sua breve vacanza in Italia.

Tra queste ce n’è una che la ritrae con una invitante e fragrante pagnotta di pane ciociaro.

La foto è accompagnata dalla seguente frase:



Non potevo lasciare l’Italia senza il mio souvenir preferito: IL PANE!!! Oprah Winfrey

Oprah Winfrey e le sue amiche a Fiuggi (ph. FB)

Chi è Oprah Winfrey

Nata il 29 gennaio 1954 a Kosciusko, nel Mississippi, è diventata famosa per il suo talk show “The Oprah Winfrey Show”, uno dei programmi tv di maggior successo nella storia degli Stati Uniti.

Produttrice cinematrografica e persino autrice, la Winfrey è nota per il suo impegno sociale e filantropico, avendo donato ingenti somme di denaro per diverse cause benefiche.

Oprah Winfrey è considerata una delle donne più potenti e influenti al mondo, inoltre ha ricevuto numerosi premi per il suo lavoro in tv e nella beneficenza. (La redazione)

