2 Minuti

252 Parole

La paura è il terzo singolo della cantautrice siciliana Nòe che anticipa il primo album di inediti Troppo caldo all’improvviso, in uscita il 5 maggio 2023 per Freecom.

Nòe presenta «La paura»

Chi è Nòe

Nòe – all’anagrafe Noemi Cannizzaro – è una musicista siciliana diplomata in canto pop al CPM di Milano e con un percorso di studio che culmina al Dams di Palermo. Dopo aver frequentato il Cet di Mogol, dove si diploma come autrice e compositrice, e dopo aver ottenuto diversi riconoscimenti in ambito musicale, si appresta a pubblicare il suo primo album dal titolo Troppo caldo all’improvviso.

«La paura», il terzo singolo di Nòe

La paura è costruita su una specie di mantra (“cosa vuoi?”) dal sapore urban che, a braccetto con le ansie di tutti i giorni, disegna un brano circolare, che ben rispecchia il circolo vizioso nel quale ci si può ritrovare per colpa della paura.

Il brano è un dialogo con le mie paure. Molto spesso la paura viene vista come un mostro da demonizzare. Sono sempre stata in lotta continua con le mie ansie, in perenne corsa contro il tempo e scappando da ogni fallimento. Invece ho finalmente capito che bisogna comprenderla e trovare la forza di parlarle, da soli o facendosi aiutare da qualcuno. Nòe

Pubblicato il 14 aprile 2023, La paura è un brano urban pop disponibile su tutte le piattaforme digitali. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 3 Media: 5 ]