Yusuf/Cat Stevens scrive un manifesto per Re Carlo III

Nella nuovo singolo di Yusuf/Cat Stevens intitolato King of a Land, il testo racconta una decisa frustrazione per lo stato del mondo post-moderno: “If I was a king of a land, I’d free every woman and man…If I ran the schools of this world…If I had a mountain of gold“.

In vista dell’incoronazione di Sua Maestà Re Carlo III, Yusuf (già Cat Stevens) esprime la speranza che il nuovo monarca usi il suo ruolo per avere un impatto positivo sul futuro del Paese e del mondo.

Mentre i politici bisticciano e si accapigliano nei sotterranei, qualcuno ai piani alti dovrebbe controllare dove ci stanno portando i partiti politici. Francamente, la democrazia ha bisogno di una spolverata. Uno dei privilegi dell’essere artista è quello di esprimere ciò che sembra impensabile e poi esporlo perché la gente possa rifletterci; possiamo dire cose che altri non possono dire. Certo, so bene che la musica non può necessariamente risolvere i problemi del mondo, ma può contribuire a guidarne la lettura. Nella mia canzone, “King of a Land”, ci sono alcune considerazioni che spero spero trovino riscontro con Sua Maestà Yusuf/Cat Stevens

In un messaggio rispettoso a Re Carlo III, Yusuf/Cat Stevens ha condiviso A Manifesto for a Good King, in cui elenca 10 elementi essenziali che ritiene tutti i leader dovrebbero considerare. Yusuf scriverà anche direttamente al futuro re, di suo pugno, per condividere il suo messaggio.

Il messaggio principale della canzone – e questo vale per tutti coloro che occupano posizioni di comando – è: non dimenticate che c’è Qualcuno sopra di voi e fate attenzione a coloro che sono sotto di voi. Yusuf/Cat Stevens

Manifesto for a Good King

1. Anche se sei un re, sei sempre un servo di Dio.

2. Elimina l’odio tramite l’educazione e diffondete la pace.

3. Dai da mangiare agli affamati.

4. Siamo tutti esseri umani che commettono errori, quindi perdona.

5. Aiuta i malati e i senzatetto.

6. Fai attenzione alle persone negative intorno a te.

7. Ognuno ha un ruolo da svolgere, insegna loro a lavorare insieme.

8. Sii giusto e non fate favoritismi.

9. Ascolta le critiche costruttive.

10. Sii un guardiano di tutte le fedi e della preziosa Terra che tutti condividiamo.

«King of a Land», il nuovo singolo di Yusuf/Cat Stevens

Il nuovo brano, che è anche il titolo dell’imminente nuovo album di Yusuf/Cat Stevens, racconta la storia che è presente nella splendida illustrazione che adorna la copertina dell’album, creata dal migliore illustratore del NY Times Peter H. Reynolds, in collaborazione con Yusuf.

La canzone è immortalata nel nuovo video, anch’esso pubblicato oggi, in cui il testo di Yusuf e le illustrazioni di Reynolds prendono vita. È la storia di un bambino che immagina cosa farebbe se fosse il re di una terra chiamata “Woodbee”.

La fede e i sogni infantili vengono resi tangibili mentre Yusuf ci accompagna in un nuovo viaggio. La sua voce, le sue parole e le sue splendide melodie conducono l’ascoltatore alle porte di un mondo molto più bello e ottimista di quello attuale.

Yusuf/Cat Stevens ha creato un luminoso mondo del possibile. È meraviglioso immaginare come sarebbe pacifico e giusto il mondo governato dai bambini. Il testo evoca subito un bambino con una corona di carta. Il suo regno: un trenino con un villaggio in miniatura. La sua missione: garantire che ogni abitante di questo piccolo regno sia libero, istruito, nutrito e in grado di festeggiare il possibile… tutto ciò che dovrebbe essere, potrebbe essere, sarebbe. La “Terra di Woodbee” dà il benvenuto a tutti per salire sul “Treno della Pace” e avanzare – insieme – verso un mondo migliore Peter H. Reynolds

Yusuf/Cat Stevens al Glastonbury Festival

L’uscita del singolo King of a Land giunge nel bel mezzo di un’ondata di attività celebrative, che seguono l’annuncio del debutto del cantautore britannico Yusuf/Cat Stevens al Glastonbury Festival.

L’esibizione, che avrà luogo il 25 giugno 2023 e che lo vedrà esibirsi sul Pyramid Stage nell’ambita fascia delle leggende della domenica all’ora del tè, precede di un mese il 75° compleanno di Yusuf e segue di poco l’attesa pubblicazione del suo diciassettesimo album in studio.

Di seguito il videoclip ufficiale di King of a Land. (La redazione)

