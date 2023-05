Concerti in Italia. Il tour estivo del 2023 di Ben Harper

1 Minuto

167 Parole

Il cantautore, musicista e produttore statunitense Ben Harper pubblica il nuovo singolo Love After Love, secondo estratto dall’album Wide Open Light in uscita il 2 giugno 2023 su Chrysalis Records.

Wide Open Light è stato preceduto lo scorso anno dal disco Bloodline Maintenance che ha ricevuto una nomination agli ultimi Grammy Awards.

Il nuovo album è descritto da Ben Harper come una vera e propria famiglia di canzoni in cui ogni traccia è parente stretta della successiva. È volutamente minimalista e sono le canzoni stesse, tanto quanto la produzione, le protagoniste assolute.

Ben Harper quest’estate sarà in concerto in Italia per cinque date.

Il tour estivo 2023 di Ben Harper

11 luglio 2023 – Milano, Circolo Magnolia with John Butler

12 luglio 2023 – Verona, Castello Scaligero

13 luglio 2023 – Perugia, Arena Santa Giuliana

15 luglio 2023 – Tarvisio, Lago di Fusine Superiore

16 luglio 2023 – La Spezia, Piazza Giacomo Matteotti

Il nuovo singolo, Love After Love, che anticipa Wide Open Light di Ben Harper è accompagnato da un video diretto da Gabriel Judet-Weinshel. (La redazione)

