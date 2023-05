Tina Turner, muore la regina del rock and roll

1 Minuto

È morta oggi, 24 maggio 2023, all’età di 83 anni, cantante, compositrice e attrice statunitense Tina Turner.

Nata il 26 novembre 1939, Anna Mae Bullock (così all’anagrafe Brownsville, Tennessee) è morta nella sua abitazione di Küsnacht, in Svizzera, dopo aver combattuto una lunga malattia.

La sua carriera musicale decollò negli anni ’60 come membro del duo Ike & Tina Turner, realizzato con il marito Ike. La coppia raggiunse il successo con canzoni come River Deep – Mountain High, Nutbush City Limits, It’s Gonna Work Out Fine, scritta da Rose Marie McCoy e Joe Seneca, e la cover Proud Mary dei Creedence Clearwater Revival.

Una relazione segnata da abusi e violenza al punto che nel 1976 Tina Turner decise lasciare Ike Turner e intraprendere una carriera da solista.

Negli anni ’80, Tina Turner ottenne un grande successo internazionale con l’album Private Dancer (1984), che includeva hit come What’s Love Got to Do with It e The Best (conosciuta anche come Simply the Best).

La sua voce potente, l’energia sul palco e il suo stile di performance unico la resero una delle artiste più ammirate e amate di tutti i tempi. E lo resterà per sempre. (La redazione)

