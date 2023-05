L’omaggio a Mark Lanegan di Indro Fiume

1 Minuto

145 Parole

Non poteva scegliere un esordio più significativo per presentarsi, Indro Fiume, moniker del cantautore veneziano Giovanni Conigliaro. Il suo primo singolo Addio alla purezza è infatti una versione in italiano, completamente riarrangiata, di Goodbye To Beauty del compianto Mark Lanegan, dall’album Gargoyle.

Tra chitarre ariose e robuste batterie post-punk, Indro Fiume rende omaggio ad una delle sue maggiori fonti d’ispirazione, portando allo stesso tempo l’ascoltatore in un mondo poetico assolutamente personale, che offe uno sguardo elusivo e sospeso, seppur fedele all’intento di Lanegan.

Il brano è stato prodotto con Andrea Liuzza, autore anche del videoclip che lo accompagna: un insieme di riprese liriche ed ermetiche, girate in un pomeriggio particolarmente nuvoloso a 1500 metri d’altitudine.

Il singolo e il video, in anteprima su Musicletter.it, saranno disponibili su tutte le piattaforme venerdì 26 maggio 2023. (La redazione)

