10 canzoni per ricordare Tina Turner

Tina Turner è stata una leggendaria cantante, cantautrice e performer statunitense diventata famosa negli anni ’60 e ’70 come voce principale del duo Ike & Tina Turner.

Dopo aver lasciato il gruppo nel 1976, ha intrapreso una carriera da solista di successo, vendendo oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo.

Turner era nota per la sua voce potente, le esibizioni energiche e la sua storia personale di superamento delle avversità. È stata una vera fonte d’ispirazione per molti e la sua musica continuerà a essere apprezzata per le generazioni a venire.

Noi vogliamo ricordare la grande artista con queste dieci canzoni.

What’s Love Got to Do with It

Proud Mary

River Deep – Mountain High

I Don’t Wanna Lose You

I Can’t Stand the Rain

Better Be Good To Me

Let’s Stay Together Tina Turner

The Best

GoldenEye

Private Dancer

Queste sono solo alcune delle tante grandi canzoni che Tina Turner ha registrato durante la sua lunga e fortunata carriera. Era una vera icona del rock and roll e la sua musica continuerà a essere apprezzata per le generazioni a venire. (La redazione)

