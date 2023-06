«Denti da squalo», il film e la colonna sonora

2 Minuti

Da venerdì 9 giugno 2023 sarà disponibile in digitale la colonna sonora originale, a firma di Michele Braga e Gabriele Mainetti, di Denti da squalo, il lungometraggio d’esordio di Davide Gentile, che arriva nelle sale italiane da giovedì 8 giugno 2023.

Per la composizione delle musiche di questo film, Michele Braga e Gabriele Mainetti sono partiti dalla scrittura di semplici melodie per pochi strumenti, come il corno francese, la chitarra dobro o il pianoforte a muro, per simboleggiare l’innocenza del giovane protagonista.

In una fase successiva i temi che compongono la colonna sonora originale di Denti da squalo sono stati inseriti in un contesto di sonorità elettroniche indefinite e più complesse, come la realtà nella quale il giovane Walter, protagonista del film, si muove alla ricerca di una sua identità.

Trama del film

Denti da squalo, il film diretto da Davide Gentile, si svolge in un’estate diversa dalle altre per il tredicenne Walter (Tiziano Menichelli). È la prima estate che passerà senza suo padre Antonio (Claudio Santamaria) che è morto da poco in un incidente sul lavoro.

Siamo sul litorale romano e la scuola è appena finita, sono rimasti da soli lui e sua madre Rita (Virginia Raffaele) che difficilmente accetta questo terribile lutto. Rita si chiude sempre più in se stessa e i suoi silenzi la stanno allontanano da suo figlio.

Walter passa le sue giornate gironzolando senza meta e un giorno la sua attenzione viene catturata da un luogo misterioso, una villa con una grande piscina. L’acqua della piscina però è torbida e contrariamente a quello che pensa inizialmente, la villa non è abbandonata.

Ad occuparla c’è il criminale di zona conosciuto come Il Corsaro (Edoardo Pesce), e con lui a custodire la villa c’è anche Carlo (Stefano Rosci), un teppistello. Questo sarà l’inizio di un’avventura unica e poetica che Walter ricorderà per tutta la vita.

La colonna sonora

Le musiche originali, registrate presso il Forum Studio di Roma e mixate da Piernicola Di Muro presso il Wider Studio Music di Roma, vedono gli stessi Braga e Mainetti al pianoforte e ai sintetizzatori, Luigi Ginesti al corno francese e Fabrizio Guarino alle chitarre.

Hanno inoltre collaborato al progetto l’ingegnere del suono Fabio Patrignani e l’ingegnere assistente Davide Dell’Amore. (La redazione)

