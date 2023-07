Sethu con «Mare di lacrime» e le nuove date del tour estivo

2 Minuti

Dopo la partecipazione in gara tra i Big del 73esimo Festival di Sanremo e l’uscita del singolo Mare di lacrime, il cantautore savonese Sethu annuncia nuove date del suo tour estivo.

Il calendario, in continuo aggiornamento, include finora le seguenti tappe:

15 luglio 2023 – Fara Gera D’Adda (BG), Fara Rock

– Fara Gera D’Adda (BG), Fara Rock 20 luglio 2023 – Casatenovo (LC), Sant’Anna Space Party

– Casatenovo (LC), Sant’Anna Space Party 29 luglio 2023 – Imola (BO), Imola Summer Sound Per La Romagna

– Imola (BO), Imola Summer Sound Per La Romagna 10 agosto 2023 – Monte Urano (FM), Bambù Festival

– Monte Urano (FM), Bambù Festival 14 agosto 2023 – Savona (SV), Scaletto dei Pescatori, Fornaci di Savona

– Savona (SV), Scaletto dei Pescatori, Fornaci di Savona 2 settembre 2023 – Rovigo – Voci dal Basso Festival

Mare di lacrime è una hit estiva ma in pieno stile Sethu, dove un energico twist anni ’60 incontra l’attitudine punk dell’artista.

Il video, diretto da Claudia Campoli, ci catapulta in uno spot pubblicitario anni ’60 in una spiaggia di inizio estate, tra creme solari, costumi da bagno, ombrelloni e teli da mare. Il brano racconta l’estate in modo originale e ironico, con un tocco di malinconia.

Sethu è un musicista nato a Savona nel 1994. Inizia a muovere i primi passi nella scena punk/rap ligure, per poi espandersi verso ulteriori orizzonti musicali. Insieme al gemello produttore Jiz, Sethu trova nella musica un modo per evadere dalla realtà provinciale, il cui mood malinconico e crudo si riflette nei testi e nell’estetica.

Sethu descrive la sua generazione che vive tra incertezze, ansie e paure per il futuro. Nella sua musica rabbia, tristezza ed euforia si mischiano e si alternano in un mood “schizofrenico” che non ha bisogno di essere etichettato in genere preciso, convergendo in uno stile fluido e pieno di contaminazioni. (La redazione)