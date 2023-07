Tennis, Sinner e Djokovic in semifinale a Wimbledon 2023 (guarda)

2 Minuti

349 Parole

I tennisti Jannik Sinner e Novak Djokovic si affronteranno oggi, venerdì 14 luglio, nella semifinale di Wimbledon 2023. L’azzurro, testa di serie numero 8, sfida il serbo, numero 2 del seeding e campione in carica, per un posto in finale.

Sinner e Djokovic si sono già affrontati una volta a Wimbledon, un anno fa, nei quarti di finale. Il serbo vinse in cinque set, ma l’azzurro ha dimostrato di poter competere con il migliore del mondo. La partita di oggi, dunque, si preannuncia equilibrata.

Dove vedere la partita

La partita si giocherà sul Centrale di Wimbledon. La copertura televisiva sarà affidata a Sky, sui canali 201 (Sky Sport Summer) e 203 (Sky Sport Tennis). L’inizio della partita è previsto per le ore 14.30 italiane.

Considerazoni

Jannik Sinner è sicuramente carico per la semifinale contro Novak Djokovic, il quale è consapevole della pericolosità dell’azzurro.

Sinner e Djokovic sono due giocatori molto diversi, ma entrambi hanno le qualità per vincere. La partita sarà sicuramente una grande occasione per l’azzurro di dimostrare al mondo intero di poter competere con i migliori del mondo. Probabilmente la spinta in più per Sinner è quella di battere per la prima volta nella sua carriera Djokovic.

Cosa dicono i bookmakers

I bookmakers ritengono che Djokovic sia il favorito per vincere a Wimbledon per una serie di motivi. Innanzitutto, è il campione in carica e ha vinto il torneo sette volte in precedenza. In secondo luogo, è imbattuto sul campo centrale di Wimbledon da dieci anni. In terzo luogo, è in grande forma, avendo vinto gli ultimi tre tornei che ha giocato.

Sinner è un giocatore pericoloso, ma gli allibratori sono convinti che Djokovic sia troppo forte per lui. L’italiano è un giovane di talento, ma non ha ancora l’esperienza e la maturità del serbo.

Se consideriamo anche l’altra finale, gli scommettitori vedono favoriti per la vittoria finale di Wimbledon 2023 Djokovic, seguito da Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e infine il nostro Jannik Sinner.

Sinner vs Djokovic (semifinale Wimbledon 2023)

La semifinale di Wimbledon tra Novak Djokovic e Jannik Sinner sarà un incontro molto interessante. Djokovic è senza dubbio il favorito, ma Sinner ha la possibilità di vincere se gioca il suo miglior tennis. (Joseph Bandini)