The Murder Capital, il tour italiano della band post-punk irlandese

I Murder Capital annunciano le date italiane del loro The Clown’s Reflection Tour.

La band post-punk irlandese sarà il 2 novembre 2023 al Circolo Magnolia di Milano, il 4 novembre 2023 al Largo Venue di Roma e il 3 novembre 2023 al Locomotiv Club di Bologna.

I Murder Capital nascono nel 2018 a Dublino e si fanno subito notare per il loro sound potente e oscuro. Il loro album d’esordio, When I Have Fears, del 2019, è stato acclamato dalla critica e li ha consacrati come una delle band post-punk più promettenti della scena internazionale.

Il secondo album, Gigi’s Recovery, è stato pubblicato nel 2023 e ha visto la band sperimentare nuovi suoni, più elettronici e industrial. Il tour in supporto all’album porterà i Murder Capital in giro per l’Europa e l’America, e sarà l’occasione per i fan di vedere dal vivo la loro potente e coinvolgente performance live. (La redazione)