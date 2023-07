Semifinale di Wimbledon 2023, Djokovic batte Sinner

Nell’incontro di oggi pomeriggio, venerdì 14 luglio, per la prima semifinale di Wimbledon 2023, il tennista serbo Novak Djokovic batte l’italiano Jannik Sinner per tre sette a zero: 6-3, 6-4 e 7-6 al tie-break.

Nulla da fare per il giovane tennista italiano che ha lottato fino alla fine, purtroppo senza riuscirci, per stappare almeno un set al campione serbo.

Ora Djokovic affronterà il vincitore dell’semifinale tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev per cercare di conquistare il suo ottavo titolo a Wimbledon. (La redazione)