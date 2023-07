Zucchero dal vivo al cortile della Reggia di Caserta il 24 e 25 luglio

Lunedì 24 e martedì 25 luglio 2023 Zucchero “Sugar” Fornaciari sarà in concerto al cortile della Reggia di Caserta nell’ambito del suo World Wild Tour.

L’artista sarà accompagnato sul palco da una super band internazionale composta da Polo Jones (bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano, synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals).

In un’intervista rilasciata il 21 luglio 2023 al Corriere della Sera, Zucchero ha parlato della sua musica e del suo rapporto con il pubblico, mettendo in evidenza ciò che più lo appassiona del suo mestiere: l’improvvisazione. Non a caso, parlando della scaletta in programma a Caserta, il cantautore di Reggio Emilia ha detto che “la band che mi accompagna conosce tutti i miei brani, più di trecento, quindi la scaletta può cambiare continuamente”.

Molto probabilmente la sua esibizione dal vivo sarà un viaggio attraverso la sua lunga carriera, con brani tratti dai suoi album più famosi come – solo per citarne alcuni – Rispetto, Blue’s, Oro, incenso e birra, Miserere, Blackcat e D.O.C, ma anche con cover alle quali è legato da sempre.

Senza alcun dubbio Zucchero Sugar Fornaciari è una delle figure più importanti della musica italiana e internazionale. Ha venduto oltre 60 milioni di dischi, vinto numerosi premi e collaborato con tanti artisti importanti, tra cui Eric Clapton, Joe Cocker, Ray Charles, Miles Davis, B.B. King, Sting, Al Green, Queen, Iggy Pop e molti altri.

Il concerto presso la Reggia di Caserta sarà dunque un evento imperdibile per tutti gli appassionati del bluesman italiano. Lo show si terrà nel cortile del sito vanvitelliano, una location suggestiva che contribuirà a rendere lo spettacolo ancora più unico.

Inoltre, nel parlare del World Wild Tour, Fornaciari ha anche detto che tra i luoghi preferiti in Italia di questa tournée c’è la Reggia di Caserta, dove si esibirà con la sua strepitosa band il 24 e il 25 luglio 2023. (La redazione)

