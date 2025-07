Rodina: il ritorno soul-jazz con Good Company

Dopo sei anni di silenzio, Rodina – il progetto della cantautrice Aoife Hearty insieme al compagno e raffinato tastierista Joe Tatton (The New Mastersounds e Joe Tatton Trio) – torna con Good Company, un album elegante e vibrante. Un lavoro capace di far brillare il presente con la luce calda del soul e del jazz del passato.

Una compagnia d’eccellenza

Il duo non è solo, ad accompagnarli ci sono artisti di spicco come il chitarrista Lucas De Mulder, il batterista Luke Flowers e i fiati esplosivi dei Filthy Six e degli Haggis Horns. Non semplici comparse, ma protagonisti di un suono corale, autentico e ricco di groove.

Acid jazz e influenze contemporanee

L’anima acid jazz pulsa in tutte le 10 tracce, ma viene contaminata da sfumature soul, funk cosmico e venature gospel. Brani come Simple Pleasures, We Go Out Of Our Way e Trust In This Life mostrano un caleidoscopio musicale danzante e spaziale.

Atmosfere intime e poesia vintage

L’album alterna energia e introspezione, passando dai ritmi travolgenti di Good People all’intensità estiva di Inspiration, fino ai paesaggi sonori intimi di All Over The Sky e Flowers. Voce e tastiere si intrecciano in un equilibrio perfetto tra passato e presente.

Un disco nato tra le colline

Registrato nel loro studio nel cuore del Peak District – lo stesso dei progetti Old School e Galactico – Good Company mantiene ciò che promette: un’esperienza sonora da condividere. Autentico, raffinato, da ascoltare in ottima compagnia. (Adaja Inira)