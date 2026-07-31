Il disco in evidenza: Your Sincerely, 2026, Haruomi Hosono

Haruomi Hosono torna con un nuovo album a distanza di due anni di lavoro. Your Sincerely uscirà l’11 settembre 2026 per Ghostly Intl. Il progetto è anticipato dal singolo Note of Mothership, accompagnato da un video che introduce un particolare personaggio.

Il nuovo album di Haruomi Hosono

Haruomi Hosono ha appena compiuto 79 anni e si prepara a pubblicare il suo 23° album. Il musicista giapponese occupa da oltre cinque decenni una posizione centrale nella storia della musica pop del suo Paese. Nel corso della sua carriera ha influenzato pop, musica indie ed elettronica. La sua ricerca ha inoltre anticipato linguaggi che sarebbero diventati centrali negli anni successivi. L’eredità di Hosono attraversa così generazioni e scene musicali diverse. Tra gli artisti che hanno riconosciuto la sua influenza figurano Mac DeMarco, Harry Styles e i Vampire Weekend. Styles ha preso ispirazione dal titolo dell’album Hosono House del 1973 per il suo Harry’s House. I Vampire Weekend, invece, hanno utilizzato un suo lavoro per Father of the Bride, album vincitore di un Grammy nel 2020.

La riflessione sulla forza materna della Terra

Il nuovo disco nasce da una riflessione sulla forza materna associata alla Terra. Hosono ha dedicato particolare attenzione a espressioni come Madre Terra e Madre Natura. Questa ricerca ruota attorno a un’idea di compassione capace di unire fermezza e gentilezza. Il tema attraversa le nuove composizioni e diventa uno dei punti centrali del progetto. Il disco prende forma anche attraverso una riflessione linguistica. Hosono ha lavorato sul modo di tradurre in inglese concetti giapponesi come omoiyari, jihi e boseiai. In particolare, il termine omoiyari comprende una dimensione più ampia rispetto alla semplice compassione. Include infatti anche la possibilità di condividere la gioia con gli altri. Da questa ricerca nasce la scelta del titolo Your Sincerely. L’espressione richiama una formula familiare, spesso utilizzata nella chiusura delle lettere.

Note of Mothership anticipa il progetto

Il primo assaggio dell’album arriva con Note of Mothership. Il singolo è accompagnato da un video nel quale compare Dr. Tanuki, un cane-procione impegnato a osservare organismi viventi attraverso microscopi e lenti d’ingrandimento. Il personaggio contribuisce a definire l’atmosfera del progetto. La sua presenza richiama infatti quiete, osservazione e contemplazione, elementi coerenti con la ricerca sviluppata da Hosono nel nuovo album. Le nuove composizioni spaziano dal folk più intimo all’avant-pop. Attraverso questi arrangiamenti, il musicista sviluppa ulteriormente la riflessione sulla forza materna che avvolge la Terra.

Cinque decenni di musica

La storia artistica di Haruomi Hosono attraversa diverse fasi della musica giapponese contemporanea. Negli anni Settanta ha contribuito a definire il rock in lingua giapponese come fondatore degli Happy End. Successivamente ha fondato la Yellow Magic Orchestra insieme a Ryuichi Sakamoto. Con il gruppo ha contribuito a trasformare il rapporto tra musica pop ed elettronica, influenzando anche generi sviluppatisi negli anni successivi. Tra i lavori più significativi figura Solid State Survivor del 1979. L’album ha dominato le classifiche giapponesi, ha superato i due milioni di copie vendute e ha esercitato un’influenza su synth-pop, techno e hip-hop. Questa traiettoria aiuta a comprendere il ruolo di Hosono nella musica internazionale. La sua ricerca ha infatti collegato esperienze differenti, mantenendo un rapporto costante tra sperimentazione, pop ed elettronica.

Il ritorno negli Stati Uniti

A settembre Hosono tornerà inoltre negli Stati Uniti per le sue prime date americane dopo sette anni. Sono previste due esibizioni, una al Radio City Music Hall di New York e una al Greek Theatre di Los Angeles. In entrambe le occasioni sarà presente Toro Y Moi come special guest. Gli appuntamenti accompagneranno quindi l’arrivo di Your Sincerely e offriranno l’occasione per presentare dal vivo il nuovo percorso musicale dell’artista giapponese. (La redazione)

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