La categoria Dischi in evidenza raccoglie una selezione di album scelti e consigliati dalla redazione tra novità del momento e classici imperdibili. Tutti i titoli che trovate nella suddetta sezione sono disponibili anche su Amazon in CD o vinile.

Il disco in evidenza: Hope is the Thing with Feathers, 2026, Rhiannon Giddens di ✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT Rhiannon Giddens pubblica il 18 settembre Hope is the Thing with Feathers, il suo settimo album in studio. Dieci brani nati dall’incontro tra tradizioni della musica americana, collaborazioni costruite nel corso degli anni e una registrazione dal vivo realizzata in Louisiana con un gruppo di musicisti provenienti da diversi contesti. Articolo Il disco in evidenza: […]

Dischi in evidenza: tutti gli album consigliati da Musicletter.it di ✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT La categoria "Dischi in evidenza" raccoglie album selezionati dalla redazione tra novità del momento e classici imperdibili. Si tratta di dischi che meritano più ascolti e che possono stimolare la curiosità musicale dei lettori. I titoli indicati sono reperibili anche su Amazon nei formati CD e vinile. Articolo Dischi in evidenza: tutti gli album consigliati […]

Il disco in evidenza: Your Sincerely, 2026, Haruomi Hosono di ✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT Haruomi Hosono pubblicherà Your Sincerely l’11 settembre 2026 per Ghostly Intl. L’album nasce dalla riflessione sulla forza della Terra e arriva dopo due anni di lavoro. Il singolo Note of Mothership anticipa l’album, mentre a settembre Hosono tornerà negli Stati Uniti con Toro Y Moi per due date a New York e Los Angeles con […]

Il disco in evidenza: Arthur Verocai, 1972, Arthur Verocai di ✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT Arthur Verocai (1972) è l’album di debutto del compositore brasiliano Arthur Verocai, un lavoro che unisce MPB, jazz e funk. Inizialmente trascurato, è stato rivalutato a partire dagli anni 2000 grazie ai campionamenti hip-hop, diventando nel tempo uno disco di culto con una rinnovata attenzione internazionale da parte di critici, ascoltatori e collezionisti. Articolo Il […]

🔝 Classifica provvisoria 2026: i migliori album del momento (in streaming) di ✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT Scopri la classifica provvisoria dei migliori album 2026, aggiornata ogni settimana e ogni mese in base alle nuove uscite e al successo sulle piattaforme streaming. Una selezione in continuo aggiornamento che anticipa la top 25 finale di fine anno dedicata ai dischi più importanti del 2026. Articolo 🔝 Classifica provvisoria 2026: i migliori album del […]

Il disco in evidenza: You’re Gonna Need a Little Music, 2026, Yard Act di ✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT Gli Yard Act tornano con You’re Gonna Need a Little Music, il terzo album della band di Leeds. Il disco nasce da un nuovo metodo di lavoro collettivo, con il quartetto riunito per la prima volta in studio. Tra funk, disco, jazz, indie e spoken word, il gruppo amplia il proprio linguaggio musicale. Articolo Il […]

💿⚫20 album da avere assolutamente in CD o vinile (prima parte) di ✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT Ecco i 20 album da avere assolutamente in formato fisico: CD o vinile che sia. Una prima selezione di capolavori imperdibili della popular music. Il meglio della storia della musica rock, pop e non solo in venti dischi essenziali, da ascoltare e da custodire gelosamente nella tua collezione. Articolo 💿⚫20 album da avere assolutamente in […]

Il disco in evidenza: Yankee Hotel Foxtrot, 2001, Wilco di ✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT Dalla travagliata registrazione all'uscita con Nonesuch Records, la storia di Yankee Hotel Foxtrot dei Wilco. Un album nato tra conflitti interni, cambi di formazione e difficoltà discografiche, poi offerto in streaming gratuito dalla band prima di raggiungere il pubblico e diventare il lavoro più venduto del gruppo. Articolo Il disco in evidenza: Yankee Hotel Foxtrot, […]

Il disco in evidenza: Sanctuary Park, 2026, The Jayhawks di ✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT I Jayhawks tornano con Sanctuary Park, il nuovo album in uscita il 28 agosto per Thirty Tigers. Anticipato da Keeping Our Heads Above Water e American Midnight, il disco ripercorre il sound della band americana tra alternative country, americana e college rock, con le armonizzazioni vocali che ne hanno segnato la storia. Articolo Il disco […]