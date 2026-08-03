Il disco in evidenza: Bad Bunch, 2026, Black Bananas

I Black Bananas annunciano il ritorno discografico con Bad Bunch, in uscita il 4 settembre 2026 per Fire. Il progetto guidato da Jennifer Herrema pubblica così il primo album di inediti dal 2014, accompagnando l’annuncio con il singolo Turkey Burgers, già disponibile in ascolto.

Un nuovo capitolo dopo oltre dieci anni

Bad Bunch rappresenta il primo album dei Black Bananas dopo Electric Brick Wall, pubblicato nel 2014. Inoltre, si tratta della prima raccolta di materiale inedito firmata da Jennifer Herrema dopo White Stuff, il disco dei Royal Trux uscito nel 2019.

Nel corso degli anni, il percorso artistico della musicista ha attraversato esperienze diverse, dai Royal Trux agli RTX, fino ai Black Bananas. Oggi la formazione è composta da Jennifer Herrema, Brian McKinley e Kurt Midness, tre musicisti che collaborano da oltre vent’anni e che hanno sviluppato un’intesa consolidata nel tempo.

Un disco costruito nel tempo

La lavorazione di Bad Bunch è iniziata più di dieci anni fa. Successivamente, il progetto si è fermato per consentire la reunion dei Royal Trux e la pubblicazione di White Stuff.

In seguito, il lockdown del 2020 ha modificato profondamente il percorso del gruppo. La band ha infatti perso lo studio utilizzato fin dagli esordi e ha dovuto ripensare il proprio metodo di lavoro. Da quel momento, l’improvvisazione è diventata uno degli elementi centrali della fase di registrazione, favorendo nuove modalità di composizione e sviluppo dei brani.

Turkey Burgers anticipa l’album

Il primo singolo estratto, Turkey Burgers, nasce nelle fasi iniziali della lavorazione del disco, quando la band disponeva ancora del proprio studio e si riuniva con continuità.

Secondo Jennifer Herrema, la pandemia ha costretto il gruppo a trovare soluzioni differenti per continuare a fare musica. Questo cambiamento, spiega l’artista, ha portato all’esplorazione di sonorità nuove e a un processo creativo più essenziale, pur mantenendo l’identità caratteristica dei Black Bananas. L’evoluzione del metodo di lavoro ha accompagnato anche l’evoluzione del suono del nuovo album.

Un processo creativo sviluppato per fasi

Nel descrivere la realizzazione di Bad Bunch, Jennifer Herrema racconta che ogni ripresa delle sessioni di registrazione offriva prospettive differenti. I brani si sono progressivamente ampliati, arricchendosi di nuove combinazioni e stratificazioni.

L’album, aggiunge la musicista, è stato costruito in periodi tra loro distanti. Proprio questa lavorazione frammentata ha contribuito a definirne la forma finale, fino al momento in cui il gruppo ha ritenuto il disco completo e pienamente compiuto. (La redazione)

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