Registrato durante il lockdown, Consequence è il nuovo singolo del musicista veneziano Are You Real?

Si tratta di una rilettura, molto intima e personale, del brano della band elettronica tedesca The Notwist.

Consequence è accompagnato da un videoclip, realizzato dallo stesso

musicista.

«Ho cercato l’anima del brano. L’ho spogliato dell’elettronica per tirarne fuori tutta la dolcezza e la malinconia. Ho usato solo un pianoforte e dei synth. Per me è un brano visionario, per questo ho realizzato anche un videoclip, che mostrasse le immagini che avevo in testa mentre cantavo. Credo che questo lavoro anticipi le sonorità del mio prossimo disco. Artisti come Apparat, Soap&Skin e gli stessi Notwist stanno influenzando la mia musica. Il prossimo disco sarà molto diverso da tutto quello che ho fatto finora, e questa canzone ne è il primo piccolo assaggio». (Are You Real?)