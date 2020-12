Riccardo Morandini è un musicista con alle spalle diverse esperienze in varie formazioni e band assolutamente trasversali (dal metal al jazz, dal liscio psichedelico all’indie-rock).

Ora il passo verso una produzione autonoma con il primo singolo ufficiale rilasciato a suo nome dal titolo La sindrome di Erasmo.

Il brano rappresenta anche il primo estratto dall’EP d’esordio Eden, la cui uscita è prevista per i primi mesi del 2021.

Il brano gode anche di un suggestivo videoclip per la regia di Aurora Ovan girato interamente presso lo stupendo Giardino Monumentale diVilla Barbarigo Pizzoni Ardemani a Valsanzibio (PD). Il Giardino fu realizzato e concepito come un ringraziamento all’Altissimo da parte del cardinale veneziano Zuane Francesco Barbarigo per aver risparmiato la sua famiglia durante la peste del ‘600. Infatti le statue, i labirinti e le fontane che lo popolano non sono solo apprezzabili dal punto di vista estetico ma anche da quello simbolico, costituendo delle tappe di un percorso di redenzione. (La redazione)