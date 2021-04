They’re Calling Me Home è il nuovo album della cantautrice statunitense Rhiannon Giddens registrato assieme al polistrumentista italiano Francesco Turrisi.

Pubblicato il 9 aprile scorso da Nonesuch Records, l’album di Rhiannon Giddens e Francesco Turrisi è stato realizzato in Irlanda, dove entrambi vivono quando non sono in tour, e dove a partire da marzo 2020 sono rimasti bloccati, come tutti del resto, per via della pandemia.

Il risultato di questo confinamento è stato They’re Calling Me Home, un disco di dodici tracce che parla “del desiderio del comfort di casa così come della metaforica ‘call home’ della morte, che è stata una tragica verità per molti durante la crisi da CODIV-19”.

They’re Calling Me Home di Rhiannon Giddens with Francesco Turrisi è in streaming integrale su bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)