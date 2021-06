Durante la primavera del 2020 Devendra Banhart e Noah Georgeson hanno iniziato a registrare del materiale differente da quanto avevano fatto in passato, un album ambient gestito come un dialogo tra due artisti che si conoscono e sono amici da oltre venti anni.

Refuge, questo è il titolo dell’album nato dalla collaborazione tra Banhart e Georgeson, oltre a essere una gradita sorpresa nella discografia dei due musicisti è anche la prima uscita della serie Secretly Group’s Friends Of in uscita per Dead Oceans.



I primi due estratti della collaborazione tra i due americani, Mizuko Kuyo e Rain Of Flowers, arrivano con un video diretto da Nicky e Julianna Giraffe.

Il video è un montaggio di immagini bucoliche, una documentazione dell’arte del camuffamento di insetti in ambienti naturali e non.

Mizuko Kuyo e Rain Of Flowers (feat. Lama Rod Owens) saranno disponibili in esclusiva per l’ascolto in streaming nella sezione musica di Calm, piattaforma dedicata alla meditazione e al relax.



Scritto e registrato durante il 2020 e in uscita per Dead Oceans il 13 agosto 2021, Refuge è stato realizzato con un cast di musicisti davvero unici, tra cui spiccano i nomi di Mary Lattimore all’arpa, Nicole Lawrence alla pedal steel guitar, Tyler Cash al piano, Todd Dahlhoff al basso, Jeremy Harris dei Vetiver ai synth e David Ralick.

Due grandi musicisti della scena musicale contemporanea. Devendra Banhart, uno dei protagonisti della riscoperta del folk da toni psichedelici, un cantautore dal talento innato. Noah Georgeson, un produttore molto ricercato nella scena indipendente che ha lavorato anche con Joanna Newsom, Rodrigo Amarante, Adam Green, Vetiver e molti altri. (La redazione)