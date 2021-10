Listen to this article Listen to this article

Discover è il titolo del primo album di cover della carriera di Zucchero “Sugar” Fornaciari, che per l’occasione ha spogliato e rivestito nel suo stile iconiche canzoni del panorama musicale italiano e internazionale.

Il disco vede la partecipazione di Bono, Elisa, Mahmood e un inedito duetto virtuale insieme a Fabrizio De André.

Ad anticipare l’uscita dell’album, prevista per il 19 novembre 2021, sarà il singolo Follow you follow me, una rilettura coinvolgente di uno dei primi grandi successi a livello mondiale dei Genesis.

Zucchero tornerà live in anteprima esclusiva all’Arena di Verona con i suoi 14 show previsti nei mesi di aprile e maggio 2022. (La redazione)

