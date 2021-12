«Keys» è il nuovo album in due versioni di Alicia Keys

1 Minuto

La cantautrice statunitense Alicia Augello Cook, conosciuta dal grande pubblico come Alicia Keys, torna sulla scena musicale internazionale con il suo ottavo album della carriera intitolato Keys.

Prodotto dalla stessa Alicia insieme al dj e producer Mike Will Made It, il nuovo disco è stato pubblicato oggi, 10 dicembre 2021, in due versioni: originals e unlocked.

A proposito del nuovo album, ecco cosa hanno scritto sul Times i critici musicali Dan Cairns e Hugh Canning.

È improbabile che il suo nuovo album sostituisca i grandi successi in termini di vendite, ma è un potente promemoria di quanto sia originale un’artista. Dan Cairns e Hugh Canning (Times)

L’ascoltatore si troverà dunque a vivere una doppia esperienza: da una parte i brani cosiddetti originals, che rappresentano la quintessenza della Keys che abbiamo imparato ad amare sin dal suo debutto, dall’altra invece le versioni unlocked degli stessi.

Presto Alicia Keys riprenderà ad esibirsi dal vivo con con un tournée mondiale. (La redazione)

