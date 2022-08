Forma e Poesia nel Jazz, a Cagliari dal 15 al 19 settembre 2022

Il festival Forma e Poesia nel Jazz, in programma a Cagliari dal 15 al 19 settembre 2022, raggiunge l’importante traguardo della venticinquesima edizione.

La manifestazione, che ha puntato sin dai suoi esordi esclusivamente sul jazz italiano, confeziona un nuovo cartellone dedicato al 100% al jazz tricolore, intitolandolo “Restart”.

Una parola d’ordine che sottolinea la ripartenza del festival (che ritorna al suo format consolidato dopo le due ultime edizioni alterate dalla pandemia) ma anche il passaggio di testimone tra diverse generazioni di artisti, con un’alternanza sui palchi di nomi affermati come Roberto Gatto, Quintorigo, Enzo Favata, James Senese, Chiara Civello e Rita Marcotulli e talenti emergenti come Freak Motel, Jacopo Ferrazza, Francesca Corrias, Ivan Dalia, Andrea Schirru.

Il titolo del festival rimanda anche all’importante legame tra la musica e le più rilevanti tematiche sociali. L’evento, infatti, crede fermamente nelle nuove generazioni di artisti che si affacciano sulla scena jazzistica: giovani che da una parte preparano il futuro del jazz, portando all’interno di un linguaggio storicamente codificato elementi sonori innovativi (elettronica, hip hop…), ma che sono anche protagonisti delle tematiche che stanno rivoluzionando il nostro stile di vita.

Forma e Poesia nel Jazz punta sui giovani anche perché in loro vede i principali protagonisti dell’impegno sociale, della green economy e delle varie declinazioni della sostenibilità (ambientale, alimentare, dei trasporti), concetti che il festival sostiene da tempo, anche con scelte produttive responsabili e l’adesione al progetto nazionale Jazz Takes the Green. (La redazione)

