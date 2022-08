Muore l’attore e doppiatore Enzo Garinei

È morto, all’età di 96 anni, l’attore e doppiatore Enzo Garinei, fratello del noto commediografo e regista teatrale Pietro Garinei.

Nato a Roma il 4 maggio 1926, Garinei aveva esordito nel cinema nel film Totò le Mokò del 1949.

Enzo Garinei è stato uno dei più importanti caratteristi italiani. (La redazione)

